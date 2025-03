Agrônomo é preso por plantar 28 pés de maconha em área rural da Fercal (DF)

Um agrônomo de 39 anos foi preso por tráfico de drogas na 9ª delegacia do Lago Norte. Policiais encontraram uma plantação com 28 pés de maconha escondidos atrás de uma lavoura de mandioca em uma chácara na área rural da Fercal. Os pés foram enviados ao Instituto de Criminalística para perícia. O agrônomo permaneceu calado durante o interrogatório e foi autuado pelo crime que prevê pena máxima de 15 anos.



