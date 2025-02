Água parada em espelho d'água abandonado preocupa trabalhadores por risco de dengue

No Setor Bancário Sul, no Plano Piloto, um espelho d'água está abandonado, com acúmulo de lixo e água parada. Trabalhadores da área relatam o aumento de riscos à saúde e o perigo de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Segundo Leonardo Rodrigues, que trabalha no local, a fonte está sem manutenção há anos. A administração afirma ter tratado a água, mas imagens mostram o contrário. A Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) não foi acionada para reformas.