Aluna de 11 anos tem crise nervosa após ataques racistas em escola pública do DF

Uma aluna de 11 anos da rede pública do Distrito Federal sofreu ataques racistas de colegas na escola. Ela entrou em crise nervosa e foi atendida pelo Samu. Após denúncias, a Polícia Civil investiga o caso e a Secretaria de Educação classificou como grave.



A irmã da vítima relatou que os ataques eram constantes e a escola já tinha conhecimento, organizando apenas uma reunião com os pais dos envolvidos, sem solução efetiva.



As agressoras foram transferidas para outra escola e a vítima, que já não queria retornar ao antigo ambiente, recebeu apoio psicológico e foi transferida para uma nova instituição de tempo integral, onde continuará seus estudos após as férias.



Especialistas destacam a importância do suporte emocional e da comunicação aberta em casa para evitar impactos negativos na saúde mental das crianças. A Secretaria de Educação está implementando um protocolo antirracista nas escolas do DF para prevenir casos futuros.







Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!