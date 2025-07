Ambulantes tem licenças suspensas em Águas Claras para reorganização do espaço público

A administração de Águas Claras revogou todas as licenças dos vendedores ambulantes, buscando reorganizar o uso do espaço público. A ação, publicada no Diário Oficial, afeta tanto ambulantes fixos quanto itinerantes. Medida encontra apoio e oposição entre os moradores.



"Eles têm que ganhar o pão de cada dia," opina uma residente, enquanto outro sugere locais específicos para o comércio. A administração defende a preservação dos espaços públicos, mencionando que muitos atuavam sem autorização. A decisão gera insegurança entre os ambulantes, que pensam em organizar um abaixo-assinado para retomar suas atividades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!