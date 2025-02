Animais resgatados em operação da policial recebem tratamento veterinário em ONG da Asa Sul

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal e do Ibama resgatou 125 animais em condições de maus tratos. Os animais, incluindo cães e gatos, foram levados ao Hospital Veterinário Doutor Antônio Clemente para tratamento, com muitos necessitando de cuidados intensivos. Valeska, colaboradora da ONG São Francisco, destacou a gravidade das condições dos animais, que estavam desidratados e sem comida. A ONG procura lares temporários enquanto aguardam decisão judicial. O público pode apoiar com doações, essenciais para o tratamento dos bichos. Informações sobre adoção e doações estão disponíveis através da ONG.