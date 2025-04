Anvisa analisa creatinas no Brasil e aponta erros de rotulagem na maioria das marcas

Um alerta foi emitido sobre o uso da creatina, um suplemento alimentar que se popularizou recentemente no Brasil. A Anvisa analisou 41 marcas e constatou um erro no rótulo da maioria delas, mas sem riscos à saúde.



A creatina é popular entre praticantes de musculação por aumentar força e rendimento nos treinos. Médicos recomendam cautela devido à possibilidade de aditivos prejudiciais à saúde. Consumidores podem verificar em casa a qualidade do produto, ainda que o método não seja totalmente preciso.



