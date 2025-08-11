Logo R7.com
Anvisa apreende 360 quilos de carne irregular em evento no Estádio Mané Garrincha

Produtos eram conservados de forma inadequada e foram apreendidos quilos de carne de jacaré, espécie protegida por lei

Balanço Geral DF|Do R7

A Anvisa confiscou quase 360 quilos de carne inadequadamente conservada e vendida ilegalmente durante um evento no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Foram 300 quilos de carne bovina e 58 quilos de carne de jacaré, espécie protegida por lei no Brasil. Uma pessoa foi detida com o suporte da Polícia Militar do Distrito Federal.

