Anvisa apreende 360 quilos de carne irregular em evento no Estádio Mané Garrincha

A Anvisa confiscou quase 360 quilos de carne inadequadamente conservada e vendida ilegalmente durante um evento no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Foram 300 quilos de carne bovina e 58 quilos de carne de jacaré, espécie protegida por lei no Brasil. Uma pessoa foi detida com o suporte da Polícia Militar do Distrito Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!