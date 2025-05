Apaixonada pelo Botafogo, brasiliense convoca para jogo contra o Capital no DF

Stephany Marques, torcedora fiel do botafogo e moradora do Guará II, no Distrito Federal, compartilha sua paixão pelo clube, que começou na infância com o bicampeonato brasileiro de 1995. Ídolos como Túlio Maravilha marcaram sua trajetória de torcedora. Entusiasmada, ela convida outros torcedores a assistirem ao jogo contra o Capital no Estádio Mané Garrincha, na próxima quinta-feira (22), pela Copa do Brasil.



