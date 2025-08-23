Após 11 anos, reabertura do Autódromo de Brasília é marcada para 30 de novembro

A reabertura do Autódromo Internacional de Brasília está agendada para 30 de novembro. O governador Ibaneis Rocha confirmou que a cerimônia incluirá uma corrida da Stock Car. Após 11 anos sem funcionamento, as obras estão em andamento e visam reformar o traçado e a infraestrutura do autódromo.



Pilotos locais, como Arthur Pavie, de 20 anos, expressaram expectativa pela volta das competições no local. "É bom demais poder correr em casa", afirmou ele. A pista, conhecida por ser a maior do Brasil, está passando por reformas que mantêm suas características originais, mas a tornam mais segura e moderna.



Além da Stock Car, uma etapa da Endurance Brasil está programada para 6 de dezembro, oferecendo mais oportunidades para os pilotos locais. A expectativa é de que o autódromo volte a ser um centro importante para o automobilismo no país.



