Após a 7ª rodada, veja como está a classificação do Candangão BRB 2025

Na liderança do Candangão BRB 2025, está o Gato Ceilândia com 18 pontos. O segundo lugar é do brasileiro, que possui 12 pontos e um jogo a menos devido à Copa Verde. Gama e Capital SAF seguem na terceira e quarta posições com 16 e 13 pontos, respectivamente. Na disputa pelas vagas restantes, estão o Sambai com 10 pontos, Sobradinho com 6, Ceylandês com 2 e Real Brasília também com 2. A competição ainda promete capítulos emocionantes nas próximas rodadas.



