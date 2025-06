Após anos de espera, consumidor tem carro consertado com ajuda da Patrulha do Consumidor

João Severo, de 73 anos, levou seu carro a uma oficina no Guará, Distrito Federal, em 2021, para consertar problemas no motor. Após gastar mais de R$ 50 mil em reparos, o veículo continuou a apresentar falhas. O corretor de imóveis, que depende do carro para trabalhar, acionou a Patrulha do Consumidor devido à falta de solução.



A equipe constatou que o processo judicial foi arquivado por ausência de perícia. Foi feito um acordo para que o carro seja consertado em até 90 dias, encerrando a disputa. "Graças à Patrulha do Consumidor, meu problema foi finalmente resolvido", disse João.



