Após caso isolado de sarampo no DF, Secretaria de Saúde reforça medidas de prevenção

Na última semana, o Distrito Federal confirmou um caso de sarampo após quatro anos de erradicação da doença. A paciente, uma mulher de 59 anos com histórico de viagem internacional, procurou atendimento em Águas Claras, onde a doença foi diagnosticada.



A Secretaria de Saúde está tomando medidas para monitorar possíveis contatos e evitar a transmissão do vírus. "Estamos fazendo de tudo para que continue sendo um caso isolado", afirmou o médico infectologista da secretaria Victor Bertollo.



Desde 2020, não havia registros da doença na região, e o último surto aconteceu em 1999. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, mas pode ser prevenido com vacinação. A vacina tríplice viral, disponível no SUS (Sistema Único de Sáude), oferece proteção eficaz, mas é contraindicada para gestantes e pessoas com imunidade baixa.



É essencial que a população mantenha o cartão de vacina atualizado para evitar o retorno de doenças imunopreveníveis.



