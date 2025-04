Após duas mortes, comissão recomenda fechamento de hospital psiquiátrico no DF

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa recomendou o fechamento do Hospital São Vicente de Paulo, em Taguatinga. Iniciativa surgiu após a morte de Eva de Oliveira, de 52 anos, encontrada em um banheiro da unidade. Esse incidente resultou em uma investigação que revelou falhas no acolhimento e na triagem clínica, além do uso inadequado de contenções físicas.



Esta é a segunda morte no hospital em menos de quatro meses. Em dezembro, Raquel França de Andrade, de 24 anos, também faleceu enquanto estava internada. O Ministério Público pediu esclarecimentos à Secretaria de Saúde, que tem dez dias para responder quais medidas serão adotadas.



Atualmente, o hospital tem 65% dos leitos ocupados, com 54 pacientes internados. A desmobilização da unidade depende da expansão da rede de atenção psicossocial para assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento prestado.



