Após manter família refém, homem preso no DF nega acusações

Jorge Carlos André da Silva, de 66 anos, foi preso após manter sua esposa e filha reféns em um apartamento em Taguatinga, no Distrito Federal. Durante 50 minutos, a polícia negociou a libertação das mulheres, que estavam ameaçadas com uma faca.



"Ele estava armado com uma faca e dizia que não se entregaria", relatou um agente. Após negociação, Silva foi detido e levado à delegacia, e as vítimas foram resgatadas sem ferimentos. O homem negou as ameaças e disse fez ameaças. Ele já tinha passagens por violência doméstica e embriaguez ao volante.



