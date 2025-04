Após meses foragidos, mãe e filho são presos por tráfico de drogas em Goiás

A Polícia Civil de Goiás prendeu Terezinha de Jesus e seu filho Paulo Henrique Telles no domingo à tarde. Eles eram investigados desde agosto do ano anterior por chefiar um esquema de tráfico de drogas em Luziânia. A prisão foi realizada após a polícia receber denúncias sobre o paradeiro dos foragidos.



O comércio utilizado como fachada para a venda das substâncias era localizado no centro da cidade. Ambos responderão por tráfico e associação para o tráfico. Segundo a polícia, os principais produtos vendidos eram maconha e lança perfume.



