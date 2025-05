Após mortes de aves, Zoo de Brasília permanece fechado e sem previsão de reabertura

Após a morte de duas aves, o Zoológico de Brasília foi fechado preventivamente por decisão do GDF (Governo do Distrito Federal). Enquanto colaboradores continuam a cuidar dos animais internos, as autoridades aguardam o resultado de exames enviados ao Ministério da Agricultura, previsto para até segunda-feira (2).



Não há confirmação de gripe aviária, e as medidas visam evitar possíveis contágios entre as aves do local. Segundo a Secretaria de Agricultura, a situação está sob controle, e os testes devem ser concluídos em cinco dias.