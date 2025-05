Após queda de 63,7% nos homicídios, DF registra a terceira menor taxa do Brasil

Apesar de dois homicídios recentes chocarem a população do Distrito Federal, como o ataque a faca na Rodoviária do Plano Piloto e o assassinato de um farmacêutico no Riacho Fundo II, o Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, em parceria com Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que a região tem a terceira menor taxa de homicídios do país.



O estudo leva em consideração dados de 2013 a 2023. A queda de 63,7% nos homicídios desde 2013 é atribuída a políticas integradas, uso estratégico de dados e colaboração entre diversas forças policiais, segundo o secretário de Segurança Pública.



