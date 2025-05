Após reajuste no preço do gás, comerciantes devem repassar aumento aos clientes

O gás de cozinha teve um aumento de 10% no Distrito Federal. O valor do botijão, que era R$ 100,77, pode subir quase R$ 10. Comerciantes terão que repassar o aumento aos clientes, conforme explica o proprietário de um restaurante: "Infelizmente vamos ter que repassar esse aumento porque não dá para segurar."



Este é o terceiro reajuste neste ano e as distribuidoras citam a nova política comercial da Petrobras como justificativa. Economistas alertam para os impactos na inflação. Dicas para economizar incluem verificar os equipamentos e otimizar o uso do fogão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!