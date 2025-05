Após roubo, policial fala sobre segurança no Setor Hoteleiro Sul, em Brasília

Duas pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos por roubar um celular em um hotel no Setor Hoteleiro Sul, em Brasília . A ação rápida da polícia resultou na captura dos criminosos, destacando a importância de denunciar incidentes imediatamente.



Major Ramos, da Polícia Militar, falou sobre as patrulhas e a segurança na região. Câmeras de segurança registraram o crime e o momento em que os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos. O celular foi recuperado.



