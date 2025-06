Após sequestro na Asa Norte, em Brasília, polícia intensifica buscas por criminosos

Uma mulher de 30 anos foi sequestrada por dois homens na Asa Norte, em Brasília, enquanto retornava do supermercado no último sábado (21). Os suspeitos a abordaram no estacionamento da quadra 404 e a obrigaram a voltar para o carro.



Durante cerca de duas horas, os criminosos circularam pela região do Itapoã, utilizando o cartão de crédito da vítima para comprar bebidas. A mulher foi abandonada em uma área conhecida como Boqueirão, de onde conseguiu pedir ajuda.



Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que intensificou as buscas e reforçou o patrulhamento na região. O tenente-coronel Diogo destacou a importância de medidas preventivas e orientou a população a redobrar a atenção.



