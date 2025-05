Aposentados procuram atendimento presencial no INSS após descontos indevidos

O atendimento presencial para beneficiários do INSS suspeitos de terem sofrido descontos indevidos começou em quase cinco mil agências dos Correios no Brasil. Em Brasília , 30 unidades registraram grande movimentação.



Nelzita Castro, de 73 anos, e José Carvalho, de 78 anos, buscaram ajuda nas agências após enfrentarem dificuldades online. O advogado geral da União esteve presente para monitorar o processo. A fraude, investigada pela Polícia Federal, causou um prejuízo estimado em mais de R$ 3 bilhões.



