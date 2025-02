Armadilhas contra a dengue ajudam a reduzir casos no Distrito Federal

No Distrito Federal, novos dispositivos estão sendo instalados em residências e comércios como parte da estratégia para combater o Aedes aegypti. Em 2025, foram registrados mais de 1.300 casos prováveis de dengue na capital do país, uma redução de 97% comparado ao mesmo período do ano anterior. As armadilhas utilizam levedo de cerveja para atrair mosquitos e larvicida para impedir o desenvolvimento de larvas, segundo a vigilância sanitária.



Katlein Regina e Nara Raquel, agentes de saúde responsáveis pela instalação, explicam que as armadilhas são trocadas semanalmente para garantir eficácia. Israel Moreira, da vigilância, reforça que a armadilha não atrai mosquitos de longe, mas ajuda a mapear áreas de maior infestação, direcionando as ações de combate.