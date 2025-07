Asa Norte, em Brasília, registra 40 casos de furtos apenas nos primeiros meses do ano

Uma onda de crimes na Asa Norte, em Brasília, envolvendo furtos e invasões, tem preocupado os moradores. Apenas de janeiro a maio deste ano, foram 40 casos registrados. Um morador da região teve sua casa invadida três vezes nos últimos meses. Ele reforçou as grades e instalou câmeras, mas ainda enfrenta tentativas de furto.



A Polícia Militar prendeu um suspeito na 716 Norte após uma série de furtos. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram um aumento nos furtos em comparação ao ano passado. As autoridades aconselham medidas de segurança, enfatizando a importância de registrar ocorrências para investigações futuras.



