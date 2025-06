Assaltos frequentes a posto de gasolina assustam frentistas em Valparaíso de Goiás

Frentistas de um posto em Valparaíso de Goiás enfrentam medo crescente após dois assaltos em menos de uma semana. No último domingo (8), dois homens armados roubaram R$ 200. Seis dias antes, um assalto durante a manhã resultou no roubo de cerca de R$ 700.



"A gente está desnorteado e com medo", compartilhou um trabalhador. Apesar das câmeras de segurança, a polícia ainda não identificou os suspeitos. "Qualquer moto que chega nos deixa apreensivos", disse o gerente, destacando a agressividade dos criminosos. Até agora, ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!