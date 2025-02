Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta terça (4)

A edição do Balanço Geral desta terça-feira (4) mostra a operação do governo que derrubou casas devido à parcelamentos irregulares, a pane em um dos vagões do metrô de Taguatinga, e a morte de um homem por causa de uma briga de rua no Recanto das Emas. Confira também a história do internacionalista, William Silva Placides, morador do DF que se tornou diplomata. Na reportagem, ele destaca a importância do Prouni (Programa Universidade para Todos) par a sua formação acadêmica e como o programa pode impactar no acesso à educação para pessoas de baixa renda. Além disso, veja a condenação por fraude processual do dono do apartamento, onde Ísis Tabosa caiu do 5º andar, e os atletas brasilienses que jogaram com Neymar na base do Santos. E ainda: notícias sobre a vida dos famosos na Hora da Venenosa.