Assista à íntegra do Balanço Geral DF deste sábado (23)

Entre os destaques do Balanço Geral DF deste sábado (23), estão os recorrentes furtos de rodas de carro no Areal e a operação da PCDF para combater tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio no Recanto das Emas. Esta edição traz também: motorista de aplicativo que estava desaparecido é encontrado no Entorno e a previsão do tempo para o fim de semana, além da programação cultural. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos.