Atleta de Brasília faz golaço de bicicleta em jogo pelo Campeonato Goiano sub-20

No último sábado (3), Wagner, um jovem talento de Brasília , brilhou no campeonato goiano sub-20 ao marcar um gol de bicicleta. Esse lance garantiu a vitória do Royal por 1 a 0 sobre o Atlético Clube Goianiense, no estádio Defelê, na Vila Planalto, em Brasília.



Com a vitória, o Royal alcançou a 9ª posição na tabela, somando 13 pontos, enquanto o Atlético permanece em 5º lugar com 18 pontos. Wagner, que pertence ao Real Brasília, está atualmente emprestado ao Royal para disputar a competição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!