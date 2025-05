Auditores fiscais descobrem carga de madeira irregular avaliada em R$ 40 milhões

A Receita do Distrito Federal realizou uma operação que resultou na apreensão de madeira avaliada em mais de R$ 40 milhões. O foco foi a entrada de madeira na capital com notas fiscais irregulares. A operação autuou 50 serrarias em estados como Santa Catarina e Amazonas, além de 37 empresas no DF.



As cargas foram pesadas e comparadas com a documentação fiscal. Em caso de divergências, as mercadorias são retidas e os responsáveis enfrentam multas e impostos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!