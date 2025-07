Aumento em casos de afogamentos durante férias no DF alerta para cuidados

Durante o período de férias escolares no Distrito Federal, o número de afogamentos aumenta acentuadamente. Entre janeiro e julho deste ano, foram registradas 42 ocorrências de afogamento, com 15 casos envolvendo crianças de um a 12 anos.



Especialistas alertam que apenas 50 ml de água podem resultar em afogamento grave, especialmente para crianças. O Corpo de Bombeiros do DF recomenda que indivíduos não treinados evitem tentativas de resgate em locais profundos, mas sugere jogar objetos flutuantes, como garrafas PET e isopor.



É necessário também acionar imediatamente o serviço de emergência pelo telefone 193. Pais e responsáveis devem sempre supervisionar as crianças em piscinas e áreas aquáticas para evitar tragédias.



