Base avançada do Corpo de Bombeiros é inaugurada no Novo Gama, Entorno do DF

A cidade do Novo Gama, Entorno do DF, inaugurou sua primeira base avançada do Corpo de Bombeiros Militar no bairro Lunabel, com investimento superior a R$ 1,3 milhões. Antes, os moradores enfrentavam longas esperas por socorro vindo de cidades vizinhas.



Isso facilitou muito", comemorou um morador. A nova unidade visa agilizar o atendimento em casos de incêndios, afogamentos e acidentes, trazendo mais segurança e tranquilidade para os cerca de 150 mil habitantes da região.



