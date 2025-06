Bombeiro aposentado se entrega após matar empresário em Sobradinho (DF)

Ariston Ferreira Campos, bombeiro da reserva, se entregou à polícia após matar Joardenes Rufino em Sobradinho (DF). Segundo informações, ele disparou um tiro a queima-roupa contra a vítima. Nas redes sociais, Campos alegou que agiu em legítima defesa, mas as imagens do incidente mostram que não houve ataque por parte da vítima. A situação está sendo acompanhada pela delegacia local para mais esclarecimentos sobre o caso.



