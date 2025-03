Bombeiros resgatam cachorro que estava preso em fossa em Luziânia (DF)

Um cão chamado Caramelo foi resgatado de uma fossa com cinco metros de profundidade em Luziânia (DF). A dona estava à sua procura desde sexta-feira (28) e, no domingo (30), crianças ouviram seus latidos e alertaram os bombeiros. Utilizando cordas e técnicas de salvamento, a equipe conseguiu retirar o cão, que estava saudável e sem ferimentos aparentes.



