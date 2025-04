Bombeiros resgatam cobra de quase dois metros dentro de casa no Entorno do DF

Uma cobra de aproximadamente 1,80 m foi encontrada dentro de uma casa na Cidade Ocidental, Entorno do Distrito Federal. Os bombeiros de Goiás localizaram o animal da espécie caninana escondido no motor de um freezer. Antes de ser resgatada, ela tentou se esconder embaixo de uma churrasqueira a gás.



Os militares colocaram a cobra em uma caixa de transporte e a soltaram em uma área do cerrado distante das residências, local adequado para seu habitat. Moradores são aconselhados a não capturar ou matar cobras, devido ao risco e ao trabalho especializado necessário para o resgate.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!