Bombeiros são acionados após ônibus pegar fogo no Setor Policial Sul, em Brasília

Um incêndio ocorreu em um ônibus no Setor Policial Sul, em Brasília. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e realizaram o combate às chamas. Não houve feridos entre os passageiros, que aguardaram do lado de fora até a chegada dos socorristas. A pista foi bloqueada temporariamente para o atendimento da ocorrência e já foi liberada após o rescaldo. Sinais de óleo foram identificados na área afetada pelo fogo.



