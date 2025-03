Bora de Bike: 1ª edição no Entorno do DF movimenta Planaltina de Goiás

A 1ª edição do Bora de Bike acontece neste domingo (16) em Planaltina de Goiás, com início às 7h da manhã. Os 1.500 primeiros inscritos receberão kits, cuja entrega foi adiantada devido à alta demanda e vai até às 18h deste sábado (15). O percurso de 10,5 km começará na Praça Central, passando por diversos pontos da cidade. O evento é gratuito, recebeu grandes expectativas de clima ensolarado e é aberto a todos os ciclistas interessados. É uma oportunidade para aproveitar o dia, levar água e participar de uma atividade comunitária com animação e segurança.



