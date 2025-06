Brasileiro procurado pela Interpol por crimes na Argentina é descoberto em Brasília

O brasileiro James Oliveira, procurado pela Interpol por um crime cometido na Argentina, foi descoberto em Brasília, onde trabalhava desde 2024 na Administração do Plano Piloto. Apesar de ter apresentado documentação válida, uma verificação revelou que ele estava na lista de difusão vermelha da Interpol.



Condenado na Argentina por associação ilícita e fraude com cartões de crédito, sua situação legal poderá envolver o STJ (Superior Tribunal de Justiça) para futuras ações. A Constituição Brasileira impede a extradição de nacionais, mas acordos internacionais podem permitir o cumprimento da pena no Brasil. O caso segue sem um pedido formal ao STJ.



