Brasília celebra 65 anos com shows e programação variada durante três dias de festa

A celebração dos 65 anos de Brasília começa neste sábado (19) com Di Ribeiro e outros artistas locais. À noite, o evento contará com Léo Santana e Wesley Safadão. Segundo o secretário de turismo do DF, Cristiano Araújo, os hotéis estão cheios e a estrutura montada é grandiosa. A programação inclui transporte gratuito e segurança reforçada. Nos dias seguintes, apresentações de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zé Neto & Cristiano, e a banda Menos é Mais estão previstas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!