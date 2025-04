Brasília recebe palestra de psiquiatra referência em saúde mental e qualidade de vida

O Brasil enfrenta uma crise na área da saúde mental. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, referência nacional e autora de best sellers, realizará uma palestra sobre saúde mental e qualidade de vida no serviço público e na iniciativa privada. O evento ocorrerá às 19 horas no Hípica Hall, com ingressos disponíveis no site Sympla. A importância do tema alcança todas as profissões.



