Brasília tem mudanças no trânsito durante eventos esportivos neste fim de semana

Motoristas devem estar atentos às alterações no trânsito em Brasília devido a eventos esportivos neste fim de semana. As vias S1 e N1 estarão interditadas para a 34ª Corrida do Fogo do Corpo de Bombeiros, com largada às 6h30 próximo ao Museu da República e desvios para a L2 Sul até às 13h.



Simultaneamente, a Corrida do Gari ocorrerá entre a Feira da Torre e a Praça do Cruzeiro, e um passeio ciclístico partirá da Ponte JK, ambos a partir das 6h30 da manhã, resultando em mais interdições de tráfego.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!