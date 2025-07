Brasília tem previsão de tempo frio e céu nublado durante o fim de semana

Neste sábado (12), Brasília amanheceu nublada e fria, com mínimas de 11 graus na região do Paranoá e 13 graus na área central. A sensação térmica chegou a 8 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo devido à baixa umidade, que pode variar entre 30% e 20%. Para os próximos dias, as temperaturas devem continuar baixas, com máximas entre 25 e 26 graus, sem previsão de chuva.



