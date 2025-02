Brasilian Regional Markets: evento discute oportunidades de negócios em mercados regionais

Um evento está sendo realizado em Brasília com o objetivo de discutir oportunidades de negócios em mercados regionais. O Brasilian Regional Markets busca descentralizar o crescimento econômico do eixo Rio-São Paulo. O presidente da Apex, Fernando Cinelli, ressaltou a importância do evento em facilitar a desconcentração econômica promovendo investimentos em regiões como Norte e Nordeste. O evento procura reunir agentes públicos e privados para explorar oportunidades de negócios e utilizar políticas públicas focadas em diferentes vocações regionais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!