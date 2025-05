Briga entre seis clientes termina em tiros e destruição em restaurante de luxo de Brasília

Em um restaurante de luxo no Pontão do Lago Sul, em Brasília , uma briga entre seis pessoas, incluindo cinco homens e uma mulher, resultou em tiros e destruição. O motivo da discussão ainda é desconhecido, e a polícia analisa imagens para identificar os envolvidos. Durante o tumulto, mesas e cadeiras foram derrubadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!