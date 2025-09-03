Briga que terminou com adolescente esfaqueado no DF teria sido motivada por ciúmes

Um adolescente de 13 anos foi esfaqueado na frente de uma padaria no Riacho Fundo 2 (DF). O ataque ocorreu enquanto várias crianças e adolescentes estavam presentes. Imagens mostram um jovem de 16 anos rondando o local antes do ataque. A vítima recebeu quatro golpes e foi socorrida pelos bombeiros para o hospital. O suspeito foi localizado e apreendido no mesmo dia. A briga teria sido motivada por ciúmes de uma menina.



