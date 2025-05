Cachorrinho é resgatado e conquista internet ao segurar inalador com as patas

Tunico, um cachorrinho resgatado por um casal, foi encontrado debilitado em uma pista, lutando pela sobrevivência. Após ser levado ao veterinário, foi constatado que ele tinha paralisia parcial da língua e risco de megaesôfago, uma dilatação do esôfago. A dona encontrou uma veterinária especialista para cuidar dele e com os custos dos tratamentos altos, a vaquinha online foi feita para ajudar.



Com sua história comovente e vídeos adoráveis, Tunico se tornou um sucesso nas redes sociais, aumentando significativamente os seguidores das contas associadas a ele. O cachorrinho encantou ao aparecer em vídeo segurando o inalador com as patas e com toda força e exemplo de superação.



