Cachorrinho é resgatado por bombeiros após ficar preso em painel de carro em Luziânia

Um cachorro da raça Lulu da Pomerânia ficou preso dentro do painel de um carro estacionado na casa de seu tutor em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O incidente ocorreu quando o pequeno cachorro entrou em um buraco do som do carro. Preocupado em não ferir o animal, o tutor recorreu à ajuda dos bombeiros militares. Com ferramentas adequadas, o resgate foi realizado com sucesso, sem ferimentos ao cão.