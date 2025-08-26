Logo R7.com
Cachorro desaparece no Riacho Fundo (DF) e dona pede ajuda para encontrá-lo

Daiane procura por seu cão Shih Tzu que sumiu na QS 16; veja como ajudar

Balanço Geral DF|Do R7

Uma mulher procura por seu cachorro Paçoca, um Shih Tzu macho de pelagem branca e marrom, que desapareceu na QS 16 no Riacho Fundo 1, por volta das 15h30. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Paçoca, pode entrar em contato pelo número (61) 99399-7204.

  • Riacho Fundo

