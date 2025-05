Câmeras de monitoramento flagram animais silvestres no Distrito Federal

Câmeras do Jardim Botânico de Brasília registraram uma jaguatirica, cujas imagens foram recentemente divulgadas. A área, com 5 mil hectares, tem 500 hectares abertos ao público, enquanto o restante é reservado para pesquisa. O monitoramento com câmeras camufladas permite estudar os hábitos noturnos dos animais. Priscila Rosa, da direção de gestão do conhecimento do Jardim Botânico, destaca a importância dessas imagens para a preservação ambiental, afirmando: "É importante saber como o animal está se comportando... isso nos deixa muito contentes."



