Câmeras de segurança ajudam polícia a identificar suspeito de roubo e agressão no DF
A vítima se recupera na UTI, em estado grave; policiais estão em busca do autor, que já foi identificado
Um homem de 55 anos precisou ser internado após sofrer espancamento e roubo em sua residência, em Vicente Pires (DF), no último sábado (27). Segundo a Polícia Civil, o agressor foi identificado e a 38ª Delegacia de Polícia apura os fatos. A vítima se recupera na UTI, em estado grave.
Policiais estão em busca do autor, que foi flagrado por câmeras de segurança. Após ser surpreendido, a vítima tentou se defender, mas foi agredida, amarrada e permaneceu inconsciente enquanto o invasor passava três horas no local. O criminoso, de 44 anos, deixou o local levando objetos eletrônicos.
Últimas
Chuvas expõem falta de infraestrutura e deixam motoristas ilhados no DF
A situação é crítica no assentamento 26 de Setembro, com ruas alagadas e moradores abandonando os veículos
Cães da PMDF reforçam segurança e ajudam a retirar drogas e armas de circulação
Em 2025, o Batalhão de Policiamento com Cães retirou quase 210 quilos de drogas de circulação e efetuou 19 prisões
Polícia faz nova perícia em área onde corpo carbonizado foi encontrado no Sol Nascente (DF)
Durante a ação da polícia foram encontrados vestígios como um cinto de couro e pedaços de ossos humanos
Polícia prende suspeito de agressão que resultou na morte de homem em Vicente Pires (DF)
Alegando estar sob efeito de drogas, o suspeito efetuou o ataque ao ver a foto da filha da vítima, que é policial militar
Torneio Arimatéia chega ao 16º dia com final emocionante decidida nos pênaltis
Riacho Fundo e Valparaíso disputam vaga nos pênaltis; evento também celebra a participação feminina no DF
Especialistas orientam cuidados com fogos de artifício e alertam para multas no DF
Ao soltar fogos, é essencial não ter ingerido álcool, respeitar distâncias seguras e comprar em lojas licenciadas
Brasília se prepara para Réveillon com grandes shows e expectativa de 100 mil pessoas
Festa ocorrerá na Esplanada dos Ministérios nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com uma queima de fogos de 12 minutos
Publicitária cria grupo para mulheres se divertirem e se conhecerem em Brasília
Grupo criado por carioca reúne mulheres para fazer novas amizades na capital federal
Igor Tavares fala sobre suas influências familiares e seu projeto 'Só Modão'
Durante a apresentação, ele cantou músicas ao vivo, exibindo seu talento eclético
Animais exóticos tratados como pet: é preciso documentação específica do Ibama e Ibram
Animais exóticos como pets exigem documentação para evitar crime ambiental
Mutirão de vacinação em Brasília oferece mais de 40 locais para atualização do cartão
População pode se vacinar contra HPV, dengue, gripe e Covid até às 17h em diversas unidades
Moradores do Recanto das Emas (DF) denunciam descarte irregular de lixo na quadra 511
Além do impacto visual, o acúmulo de lixo tem favorecido a proliferação de mosquitos e insetos
Com mais de 4.000 solicitações, Patrulha do Consumidor marca 2025 com doação de carro no DF
Apresentador Gilvan Máximo destaca a importância do programa como um canal direto de defesa dos direitos do consumidor
Casos de agressões e morte expõem insegurança de motoristas de aplicativo no DF
Sequestros, agressões e homicídios impulsionam cobranças por mais segurança