Câmeras de segurança ajudam polícia a identificar suspeito de roubo e agressão no DF

Um homem de 55 anos precisou ser internado após sofrer espancamento e roubo em sua residência, em Vicente Pires (DF), no último sábado (27). Segundo a Polícia Civil, o agressor foi identificado e a 38ª Delegacia de Polícia apura os fatos. A vítima se recupera na UTI, em estado grave.



Policiais estão em busca do autor, que foi flagrado por câmeras de segurança. Após ser surpreendido, a vítima tentou se defender, mas foi agredida, amarrada e permaneceu inconsciente enquanto o invasor passava três horas no local. O criminoso, de 44 anos, deixou o local levando objetos eletrônicos.