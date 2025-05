Câmeras flagram homem sendo morto a tiros no Riacho Fundo (DF)

Um homem de 44 anos foi assassinado com quatro tiros em um bar no Riacho Fundo (DF). As imagens de câmeras de segurança mostram o autor dos disparos chegando de moto e sentando com a vítima antes de sair e retornar armado. Uma mulher de 37 anos também ficou ferida. A polícia busca identificar o atirador e entender as motivações, analisando imagens obtidas na região.



