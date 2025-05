Câmeras flagram momento em que homem rouba celular de hóspede em hotel de Brasília

Na última segunda-feira (5), um grupo de pessoas causou tumulto no Setor Hoteleiro Sul, em Brasília . Câmeras de segurança registraram o momento em que um adolescente ameaçou e roubou o celular de uma mulher no saguão de um hotel, utilizando uma faca. Após uma série de delitos, incluindo danos a veículos, a Polícia Militar foi acionada.



A intervenção rápida resultou na prisão de dois adultos e apreensão de dois adolescentes. O aumento de roubos a pedestres na região tem gerado preocupações. Uma testemunha relatou que, apesar da polícia chegar rapidamente quando acionada, a segurança preventiva ainda é insuficiente.



